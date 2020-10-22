Хубезов продолжит оперировать в Рязани

Первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов ответил на вопросы рязанцев в прямом эфире Instagram.

Первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов ответил на вопросы рязанцев в прямом эфире Instagram. Среди основных прозвучавших тем: задачи на новой должности, коронавирус, неприятный запах в городе и другие.

Экс-главврач областной клинической больницы отметил, что поменял должность администратора на работу политика, но прекращать работу хирурга не будет.

«Хирургическую деятельность считаю призванием, делом всей жизни. Постараюсь ее никогда не бросать», — сказал Хубезов.

Также он рассказал о планах на новой должности. По его словам, это прежде всего, защита интересов избирателей, особенно медиков.

«Врачам, медсестрам, санитаркам сейчас наиболее трудно. Я сам нахожусь среди них и знаю, что за все это время накопилась серьезная усталость. Вместе с тем, хочу отметить стойкость и мужество этих людей. Я этим горжусь», — подчеркнул Хубезов.

Первый зампред регионального парламентария пообещал быть доступным «24 часа в сутки».

«Планирую привлечь современные технологии: онлайн-приемную, опросы через соцсети. Например, в Instagram. А также много чего еще», — добавил Дмитрий Хубезов.

Были вопросы, связанные с загруженностью больниц. Хубезов это подтвердил и назвал две причины: рост заболеваемости и панику населения, особенно молодых людей.

«Чуть поднялась температура, или появился небольшой насморк, сразу бегут делать КТ легких. Некоторые даже по несколько раз. Делать это не нужно. 99% людей перенесут коронавирус, как обычный ОРЗ: несколько дней недомогания, температуры и все», — рассказал политик.

Хубезов заверил, что регион абсолютно готов к борьбе с COVID-19.

О ситуации с неприятным воздухом Хубезов высказался, что его волнует эта тема, но рекомендовал не верить фейкам.

«Плохо оцениваю ситуацию с запахом в Рязани. Экология — это та история, которая всех нас волнует. Я и вся моя семья живем в Рязани. Хотелось бы дышать свежим воздухом. Но хочу также предостеречь от волны фейков. Например, у кого-то заболел живот или зуб, и это связывают с неприятным воздухом — это преувеличение. Уверен компетентные органы разберутся. Проблема находится на контроле у губернатора. Не сомневаюсь, что она будет решена», — подчеркнул Хубезов.

Он также рассказал о судьбе своих усов — яркой детали «докоронавирусного» имиджа.