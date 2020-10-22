Хубезов рассказал о судьбе своих усов

Усы были яркой деталью «докоронавирусного» имиджа бывшего главврача ОКБ.

Первый зампреда рязанской облдумы Дмитрий Хубезов в прямом эфире Instagram ответил на вопрос, вернет ли он усы — яркую деталь своего «докоронавирусного» имиджа.

«Нет, не буду возвращаться. Во-первых, потому что я продолжаю ходить в „красную зону“: как в ОКБ, так и в районные больницы. Во-вторых, мне так больше нравится», — сказал Хубезов.

Напомним, в апреле экс-главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов сбрил усы для борьбы с COVID-2019. Как пояснили тогда в региональном минздраве, коронавирус может существовать на волосах и вещах. Чтобы обезопасить окружающих, мужчины-медики решили коротко подстричься и отказаться от усов и бороды.