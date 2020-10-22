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Глава рязанского минздрава назвал ситуацию с COVID-19 «реально напряженной»
Министр обсудил эпидемическую обстановку с губернатором.

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий назвал ситуацию с COVID-19 «реально напряженной, но самое главное, контролируемой». В четверг, 22 октября, министр обсудил эпидемическую обстановку с губернатором Николаем Любимовым, сообщил сайт регионального правительства.

Прилуцкий отчитался о 285 койках для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По его словам, в случае необходимости можно развернуть еще около 400 дополнительных коек для больных с COVID-19 в 16 больницах.

Министр подчеркнул, что проблем с поставкой кислорода в регион нет, наличие лекарств в аптеках контролируют. Увеличено количество специализированных бригад скорой медпомощи, где ежедневная нагрузка выросла на 30%. Отмечается, что большое число вызовов от пациентов по неотложной помощи обслуживают поликлиники.

«Очень помогает то, что своевременно были закуплены два компьютерных томографа для городской больницы №11 и областной клинической больницы имени Семашко. Очень пригодились новые автомобили, которые были закуплены в рамках обновления медтранспорта», — сказал Прилуцкий.

Напомним, с 22 октября в регионе приостановили диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом.