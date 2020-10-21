В 2021 году планируют начать реконструкцию вокзала «Рязань 1»

Об этом стало известно на встрече начальника МЖД с рязанским губернатором.

В следующем году планируется начать реконструкцию здания вокзала «Рязань 1». Об этом на встрече с губернатором Николаем Любимовым заявил начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — Михаил Глазков, сообщается на сайте регионального правительства.

На встрече Любимов отметил, что к 2022 году планируется запустить первую железнодорожную ветку транспортно-логистический комплекс «Сухой порт Рязань».

Также губернатор попросил сократить время следования поездов, соединяющих Рязань и Москву.