Рязанская область подписала соглашение о реализации проекта «Сухой порт»

Инвестором и резидентами «Сухого порта» будет создано более 1800 рабочих мест.

В среду, 9 сентября, правительство Рязанской области АО «Корпорация развития Рязанской области» и ООО «Нью Бридж Восток» подписали соглашение о реализации проекта «Сухой порт «Рязань». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора Николая Любимова, встреча стала продолжением сотрудничества между регионом и люксембургскими партнерами — компанией «LF Business Solutions SA».

«Мы связываем с проектом большие надежды, поскольку он способен в короткие сроки существенно повлиять на социально-экономическое развитие Рязанской области, — сказал глава региона. — «Сухой порт» — это новое конкурентное преимущество региона, которое значительно усилит его позиции. Будет создана крупноформатная логистика, что станет импульсом для развития всего индустриального парка «Рязанский». «Сухой порт» будет его локомотивом и основным инвестиционным активом. Это сделает парк еще более привлекательным для создания там промышленных производств».

Планируется, что инвестором и резидентами «Сухого порта» будет создано более 1800 рабочих мест. В целом заявлено 19,6 млрд рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.

Отмечается, что с резидентами «Сухого порта» уже заключили предварительные договоренности о размещении новых производств.

Губернатор подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо выстроить работу с инвесторами-участниками кластера детских и потребительских товаров, производителями погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, автокомпонентов, электронных приборов и устройств, которые уже обозначили четкое желание стать резидентами.

Любимов поблагодарил партнеров за внимание к Рязанской области.

«Будем оказывать вам всю необходимую поддержку в соответствии с законодательными возможностями и, конечно, в плане организации тех или иных процессов. Мы всегда открыты к диалогу и плодотворному сотрудничеству», — сказал губернатор.

«Подписание соглашения дает возможность пойти вперед к нашим планам. Мы с нетерпением ждали этот момент, чтобы начинать реально проектировать и реально работать по их реализации», — отметил управляющий партнер ООО «Нью Бридж Восток», управляющий директор NEWBRIDGE SA (Люксембург) Филипп Ниссен.

Подписи под соглашением поставили губернатор Николай Любимов, управляющий партнер ООО «Нью Бридж Восток», управляющий директор NEWBRIDGE SA (Люксембург) Филипп Ниссен и гендиректор АО «Корпорации развития Рязанской области» Юрий Иванов.

Напомним, в 2018 году правительство региона заключило контракт на постройку «Сухого порта» с люксембургским холдингом FLBS. Его планируют начать строить в этом году.