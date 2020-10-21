Хлебозавод №1 прекратил свою деятельность в Рязани

Его присоединили к хлебозаводу №3.

Хлебозавод №1 полностью прекратил свою деятельность в Рязани. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы в среду, 21 октября.

В конце августа завершилась реорганизация хлебозавода №3. К нему присоединили хлебозавод №1. В том же месяце второе предприятие сняли с налогового учета.

Ранее появилась информация, что на хлебозаводе №1 перестали печь черный хлеб, а сотрудников переводят на работу в хлебозавод №3.