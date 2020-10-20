Вирусолог призвал ввести нерабочие дни для остановки COVID-19

По словам специалиста, остановить рост заболевших без введения этой меры невозможно.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал ввести нерабочие дни для остановки роста заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

Он отметил, что остановить рост заболевших без введения этой меры невозможно.

Ранее появилась информация, что в стране не планируют вновь вводить нерабочие недели.