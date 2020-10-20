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Вирусолог призвал ввести нерабочие дни для остановки COVID-19
По словам специалиста, остановить рост заболевших без введения этой меры невозможно.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал ввести нерабочие дни для остановки роста заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Он отметил, что остановить рост заболевших без введения этой меры невозможно.

Ранее появилась информация, что в стране не планируют вновь вводить нерабочие недели.