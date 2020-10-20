Власти исключили введение нерабочих недель в стране

Специалисты не видят в этом необходимости.

В стране не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант введения нерабочих недель по стране, как это было весной, не планируется, передает РБК со ссылкой на свои источники.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. В сообщении отметили, что специалисты «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна», к чему прислушивается президент.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация в стране управляема, также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что российские власти не видят необходимости в ограничениях.