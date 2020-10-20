Видео: полиция устроила погоню у ТРЦ «Премьер»

Полиция пыталась поймать водителя автомобиля Ford Focus.

Около ТРЦ «Премьер» полиция устроила погоню за водителем Ford Focus. Видео опубликовали в соцсети в понедельник, 19 октября.

Как утверждает автор ролика, автоинспекторы «загнали» водителя на Ford на парковку у входа в торговый центр. Один из полицейских попытался открыть дверь со стороны водителя, но не смог.

«Водитель „Форда“ тем временем сдал назад, закатал „Калину“, которой гаишники перекрыли выезд, дал по газам и умотал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автоинспекторы продолжили преследование.

Информация уточняется.