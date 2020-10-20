\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
Срд, 21
Чтв, 22
ЦБ USD 77.78 -0.14 21/10
ЦБ EUR 91.56 0.25 21/10
Нал. USD 77.55 / 79.59 15:41
Нал. EUR 91.65 / 92.35 15:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
2 часа назад
894
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
Вчера 11:49
4 166
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 2020 19:04
12 125
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
17 октября 11:59
14 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанская полиция опубликовала видео погони за водителем по трассе М5
Мужчину удалось задержать только за пределами города.

Полиция задержала водителя, нарушавшего ПДД в Рязани. Видео опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили, что во дворе дома на улице Новаторов водитель автомобиля Ford перекрыл проезд. На место выехали автоинспекторы.

Они увидели, что водитель перекрыл проезд. При виде полицейских мужчина заблокировал двери, на требования выйти из салона не отреагировал.

Очевидцы сообщили, что водитель пьян. Рядом с машиной находился его отец, который сообщил, что автомобиль принадлежит ему, но не смог объяснить поведение сына.

Водитель завел автомобиль и начал движение по бордюру и зеленой зоне, объехав стоящие на проезжей части автомобили.

Автоинспекторы требовали остановиться, водитель не реагировал.

Полиция начала преследовать нарушителя. На парковке торгового центра «Премьер» на Московском шоссе водитель врезался в стоящую на парковке Lada Kalina. Инспекторы пытались задержать водителя, они разбили стекло двери, но нарушитель продолжил движение в сторону Москвы. Чтобы его поймать, привлекли дополнительные экипажи.

Ford Focus перегородил проезжую часть для обгона, выезжал на «встречку», опасно двигался по дороге. Один из автоинспекторов применил табельное оружие, чтобы повредить колесо водителя. Тогда преследуемый автомобиль замедлил движение.

Водитель не пострадал, его задержали. Им оказался 37-летний рязанец. Предположительно, он был пьян.

Ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении него составили несколько протоколов. Проводится проверка.