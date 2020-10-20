Рязанская полиция опубликовала видео погони за водителем по трассе М5

Мужчину удалось задержать только за пределами города.

Полиция задержала водителя, нарушавшего ПДД в Рязани. Видео опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили, что во дворе дома на улице Новаторов водитель автомобиля Ford перекрыл проезд. На место выехали автоинспекторы.

Они увидели, что водитель перекрыл проезд. При виде полицейских мужчина заблокировал двери, на требования выйти из салона не отреагировал.

Очевидцы сообщили, что водитель пьян. Рядом с машиной находился его отец, который сообщил, что автомобиль принадлежит ему, но не смог объяснить поведение сына.

Водитель завел автомобиль и начал движение по бордюру и зеленой зоне, объехав стоящие на проезжей части автомобили.

Автоинспекторы требовали остановиться, водитель не реагировал.

Полиция начала преследовать нарушителя. На парковке торгового центра «Премьер» на Московском шоссе водитель врезался в стоящую на парковке Lada Kalina. Инспекторы пытались задержать водителя, они разбили стекло двери, но нарушитель продолжил движение в сторону Москвы. Чтобы его поймать, привлекли дополнительные экипажи.

Ford Focus перегородил проезжую часть для обгона, выезжал на «встречку», опасно двигался по дороге. Один из автоинспекторов применил табельное оружие, чтобы повредить колесо водителя. Тогда преследуемый автомобиль замедлил движение.

Водитель не пострадал, его задержали. Им оказался 37-летний рязанец. Предположительно, он был пьян.

Ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении него составили несколько протоколов. Проводится проверка.