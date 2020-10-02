В Рязанском районе произошла третья за сутки авария

Ранее под Листвянкой произошла авария с погибшими и пострадавшими.

В пятницу, 2 октября, в Рязанском районе произошла третья за сутки авария. Об этом пишет издательство « Пресса ».

У поворота на Подвязье столкнулись «ВАЗ-2104» и Range Rover, ехавшие в попутном направлении. По предварительной информации, «четверка» «догнала» внедорожник, остановившийся перед светофором.

В результате водитель «ВАЗа» получил травмы.

Напомним, ранее под Листвянкой произошла авария с погибшими и пострадавшими. Кроме того, у поворота на Секиотова сбили подростка-мотоциклиста.