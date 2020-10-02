СК опроверг связь смерти Ирины Славиной и обысков в ее доме

Напомним, Славина оставила предсмертную записку.

В следкоме подтвердили личность женщины, покончившей с собой у зданий нижегородского МВД. Это главред местного издания Ирина Славина, передает ТАСС .

«[Эти сообщения] не имеют под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились обыски», — рассказали в следкоме.

Напомним, Славина оставила предсмертную записку.

По факту происшествия организовали проверку.

Фото Facebook Ирины Славиной