СК опроверг связь смерти Ирины Славиной и обысков в ее доме
Напомним, Славина оставила предсмертную записку.
В следкоме подтвердили личность женщины, покончившей с собой у зданий нижегородского МВД. Это главред местного издания Ирина Славина, передает
«[Эти сообщения] не имеют под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились обыски», — рассказали в следкоме.
Напомним, Славина оставила предсмертную записку.
По факту происшествия организовали проверку.
Фото Facebook Ирины Славиной