Главред нижегородского издания покончила с собой у здания МВД
Ранее женщина сообщала об обысках в ее доме.
Главред нижегородского издания KozaPress Ирина Славина покончила с собой у здания местного МВД. Об этом в пятницу, 2 октября, со ссылкой на телеграм-канал Baza передает
Пост, опубликованный в Facebook Славиной 2 октября, гласит: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Ранее женщина сообщала об обысках в ее доме: «Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского».
Фото Facebook Ирины Славиной