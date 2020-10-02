Главред нижегородского издания покончила с собой у здания МВД

Ранее женщина сообщала об обысках в ее доме.

Главред нижегородского издания KozaPress Ирина Славина покончила с собой у здания местного МВД. Об этом в пятницу, 2 октября, со ссылкой на телеграм-канал Baza передает Meduza .

Пост, опубликованный в Facebook Славиной 2 октября, гласит: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Ранее женщина сообщала об обысках в ее доме: «Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского».

Фото Facebook Ирины Славиной