Мэрия назвала условия строительства крематория в Рязани

Вопрос прорабатывается в управлении благоустройства.

Мэрия назвала условия строительства крематория в Рязани. Комментарий опубликован в соцсети «ВКонтакте».

По данным администрации, для строительства крематория необходимо выделить участок муниципальной земли площадью не менее три гектара, отвечающий всем санитарным нормам. Он должен находиться за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

«В настоящее время этот вопрос прорабатывается в управлении благоустройства города с учетом обозначенных параметров», — говорится в сообщении.