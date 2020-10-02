\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
ЦБ USD 77.28 -1.5 02/10
ЦБ EUR 90.72 -1.71 02/10
Нал. USD 78.00 / 80.06 13:09
Нал. EUR 91.50 / 92.29 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
Вчера 13:34
7 211
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
Вчера 12:24
3 367
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
12 782
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
13 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мэрия назвала условия строительства крематория в Рязани
Вопрос прорабатывается в управлении благоустройства.

Мэрия назвала условия строительства крематория в Рязани. Комментарий опубликован в соцсети «ВКонтакте».

По данным администрации, для строительства крематория необходимо выделить участок муниципальной земли площадью не менее три гектара, отвечающий всем санитарным нормам. Он должен находиться за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

«В настоящее время этот вопрос прорабатывается в управлении благоустройства города с учетом обозначенных параметров», — говорится в сообщении.

Ранее редакция РЗН. инфо рассказывала, что в августе в рязанской мэрии прошло совещание, на котором обсуждались перспективы строительства крематория.