Негде хоронить? В Рязани всерьез заговорили о строительстве крематория

В августе в рязанской мэрии прошло совещание, на котором обсуждались перспективы строительства крематория.

И это были не какие-нибудь абстрактные рассуждения. Во встрече участвовали предполагаемый инвестор проекта — вице-президент ассоциации крематориев России Алексей Сулоев, сотрудники администраций города и Рязанского района, представители «Специализированной службы по вопросам похоронного дела «Ритуал».

Выступавшие на совещании признали, что в Рязани не хватает мест для захоронений. Иными словами территории существующих кладбищ недостаточно, чтобы в ближайшие годы принять всех умерших. Ежегодно в областном центре предоставляется две с половиной тысячи мест для погребения, это 2,75 гектара земли. Но муниципальных площадей почти не осталось.

Могильный дефицит

Если в городском бюджете не будут предусмотрены средства на покупку земель под кладбища, то через несколько лет усопших просто негде будет хоронить. Строительство крематория (минимальная площадь земли для такого объекта — порядка трех гектаров), по мнению инвесторов, призвано решить эту проблему.

«Разговоры о возведении крематория в нашем городе велись еще в начале нулевых годов, — вспоминает независимый эксперт в сфере ритуального бизнеса Алексей Ивахин. — Но тогда власть, и заинтересованные в этом бизнесмены, видимо, сочли, что емкость существующих и потенциальных кладбищ вполне достаточна для проведения захоронений, да и Рязань не такой крупный город, чтобы строить в нем крематорий».

По данным наших источников в мэрии Рязани, муниципалитет рассматривает возможность размещения крематория с парком памяти в районе существующей сети кладбищ (Новое, Богородское, Воскресенское). Муниципальных земель площадью не менее трех гектаров в этом районе нет, и инвестору бпредложили пять объектов недвижимости, находящихся в частной собственности. Правда, три из них расположены на землях поселений, и перевод их в другую функциональную зону может занять более года. Насколько устраивают эти варианты потенциального инвестора в лице ООО «Феникс», пока неизвестно. Но даже не зная официальной реакции, можно предположить, что цена участка будет определяющим моментом при принятии окончательного решения о возведении крематория. Получить муниципальные земли в аренду или в собственность по выгодной цене — это одни расходы, торговаться с частными владельцами — совсем другие.

Кто печется о наших останках?

На августовском совещании в мэрии руководитель «Феникса» Алексей Сулоев заверил его участников, что крематорий оснастят современным оборудованием, соответствующим экологическим нормам.

В интервью интернет-изданию «Вечерняя Рязань» Сулоев пояснил, что, если все согласования пройдут гладко, то строительство крематория может занять от от 6 до 9 месяцев.

В идеальных условиях самый экономный вариант окупается за 7-8 лет. Минимальная стоимость проекта — около 60 миллионов рублей. Но это лишь предварительные расчеты.

Первоклассная опасность

На уже упомянутом совещании замглавы администрации Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что перед принятием решения необходимо изучить требования, предъявляемые к земельному участку, на котором планируют построить крематорий.

Они, согласно нашей информации, довольно жесткие.

Как пояснили RZN.info в мэрии Рязани, площадка для возведения крематория должна находиться на специально отведенной для этого территории за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с СаНПиН 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов»: — крематории, при количестве печей более одной, имеют I класс опасности и для них предусмотрена санитарно-защитная зона 1 000 метров: — крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью имеют II класс опасности и для них предусмотрена санитарно-защитная зона 500 метров. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение жилой застройки, детских площадок, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, рекреационных зон

В мэрии эти ограничения считают едва ли не главным критерием при подборе земли для возможного строительства крематориев. Естественно, если объект будет строиться на частные деньги, то инвестору прежде всего важна окупаемость комплекса. Она будет зависеть как от цены участка, так и от сметной стоимости строительства и прейскуранта самой кремации.

Долгая дорога к урне

Сейчас покинувших этот мир рязанцев, чьи родственники против упокоения на кладбище, кремируют либо в Туле, либо в подмосковной Балашихе. Услуги Тульского крематория — кремация + урна стоят 10 100 рублей, прибавьте к этому расходы на транспортировку — 9 600 рублей.

Николо-Архангельский крематорий, что находится в Балашихе, более дорогой — кремация обойдется примерно в 17 700 рублей, урна — от 6 000 рублей, транспортировка около 10 тысяч рублей.

Если исключить транспортные расходы, то кремация стоит дешевле «классических» похорон, но такой способ отправиться в последний путь, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, не очень популярен в России.

Всего в стране насчитывается 26 крематориев в 23 городах. На долю этих учреждений (столицу мы не считаем) приходится примерно 15-20% захоронений.

Адамова доля

Вопрос использования крематория — не только прагматический, но и этический. Православная церковь, как и духовное управление мусульман, не запрещают, но и не восхваляют кремацию.

«Христианская церковь считает кремацию усопших языческим обычаем, корни которого уходят в античные времена», — пояснил RZN.info руководитель миссионерского отдела Рязанской епархии РПЦ протоиерей Арсений Вилков.

Эксперт напомнил, что в Священном Писании Бог после грехопадения обращается к Адаму с такими словами: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт.3:19).

По мнению отца Арсения, «в этих словах содержится указание на необходимую форму погребения. Вера христиан в будущую вечную жизнь, всеобщее воскресение становится источником уважительного отношения к телу человека, которое продолжается и по его земной кончине.

Представитель епархии уточнил, что кремация не влияет на спасение души. Если по каким-то причинам человек не удостаивается христианского погребения, но его тело кремируется, это не является препятствием к молитве за него, к совершению отпевания в церкви.

Любовь к родному пепелищу

Сторонники кремации отмечают, что урну с прахом близкого можно оставить в колумбарии, за которым будут постоянно присматривать, либо увезти с собой.

Согласно законодательству, хоронить близких рядом, если они ушли из жизни в разное время, можно только с интервалом в пятнадцать лет.

Если же один из близких был кремирован, урну с его прахом можно захоронить рядом с могилой другого усопшего не выжидая этого срока.

Захоронение урны в землю дает возможность организовать «подзахоронения» в существующие могилы даже на закрытых кладбищах. Урну можно также транспортировать в другой город или страну.

Благодаря услуге кремации становится возможным даже создание родового захоронения на стандартной площадке, отводимой под могилу.

Прощание онлайн в компании белок

Крематорий — это не всегда «дом вечного сна», как окрестил его Армен Григорян — лидер культовой рок-группы с одноименным названием

Самый экцентричный крематорий в России расположен в Новосибирске.

Здесь могут устроить интернет-трансляции прощания для родственников умершего, которые по каким-то причинам не смогли приехать на церемонию. Возле крематория расположен парк с аллеями, скульптурами, малыми архитектурными формами, беседками и так далее. Здесь обитают несколько видов животных: в вольере живет монгольский верблюд, также есть клетка с несколькими белками .

В Парке памяти крематория расположен музей мировой погребальной культуры.

Какую концепцию выберут инвесторы рязанского крематория, пока непонятно. Сам вопрос о возведении спецобъекта будет вынесен на публичные слушания.

Если же идея пойдет прахом, то при существующем дефиците муниципальной земли, рязанцы станут осваивать кладбища в пригородах, либо руководители областного центра изыщут дополнительные средства в бюджете ради покупки частных земель под погосты и реанимируют проекты по расширению городской черты.