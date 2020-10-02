Мэрия назвала дату закрытия движения на мосту у цирка

Горожан попросили пользоваться путем обхода.

С субботы, 3 октября, на мосту у цирка закроют проход для пешеходов. Об этом сообщил сайт мэрии.

В администрации уточнили, что далее полностью ограничат движение по проезжей части. Сроки сообщат позже.

На время ремонта на дороге установят информационные щиты и знаки.

Рязанцев попросили не выходить на проезжую часть, пользоваться путем обхода — через Лыбедский бульвар.

Сообщение о закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта опубликуют дополнительно.

Напомним, работы по ремонту моста у цирка начались 7 сентября.

Ранее РЗН. инфо рассказывал, во что городские власти хотят превратить мост на улице Ленина.