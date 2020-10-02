Мэрия назвала дату закрытия движения на мосту у цирка
Горожан попросили пользоваться путем обхода.
С субботы, 3 октября, на мосту у цирка закроют проход для пешеходов. Об этом сообщил сайт мэрии.
В администрации уточнили, что далее полностью ограничат движение по проезжей части. Сроки сообщат позже.
На время ремонта на дороге установят информационные щиты и знаки.
Рязанцев попросили не выходить на проезжую часть, пользоваться путем обхода — через Лыбедский бульвар.
Сообщение о закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта опубликуют дополнительно.
Напомним, работы по ремонту моста у цирка начались 7 сентября.
Ранее РЗН. инфо рассказывал, во что городские власти хотят превратить мост на улице Ленина.