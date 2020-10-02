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Ефремов подал новую жалобу на приговор суда
Ефремов раскаялся в содеянном и заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Артист Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор, в которой раскаялся в содеянном и заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, отговорившего актера от признательных показаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в Пресненский суд.

В тексте Ефремов заявил, что видео с извинениями он записал до вступления Пашаева в дело и по собственной инициативе.

В Пресненский суд Москвы уже поступило заявление Ефремова об отказе от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской, в котором он также просит снять с рассмотрения жалобы, поданные ими ранее, и рассматривать лишь жалобы его новых адвокатов.

Пашаев в жалобе просил отменить приговор. Актер и его новые защитники просят приговор смягчить и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Решение о том, снимать ли с рассмотрения жалобы Пашаева и Шаргородской, будет принято позднее.

Напомним, актера признали виновным в смертельным ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и на три года лишили водительских «прав».

Актер лично обжаловал свой приговор.