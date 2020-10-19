Видео: рязанец Константин Кучаев забил «Динамо»

Напомним, в августе Константина Кучаева признали лучшим игроком РПЛ.

В воскресенье, 18 октября, в рамках российской Премьер-Лиги прошел матч «ЦСКА» — «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «армейцев».

В составе «ЦСКА» отличился рязанец Константин Кучаев, он забил гол на 51 минуте. Авторами еще двух мячей в воротах «Динамо» стали Чидера Эджуке и Игорь Дивеев.

«Армейцам» забил Никола Моро.

Напомним, в августе Константина Кучаева признали лучшим игроком РПЛ.