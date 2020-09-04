Рязанца Константина Кучаева признали лучшим игроком РПЛ в августе
Полузащитник московского ЦСКА сыграл шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
По итогам августа рязанца Константина Кучаева признали лучшим игроком Российской Премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Полузащитник московского ЦСКА сыграл шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За него проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты телеканала «Матч Премьер» посчитали лучшим полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
На награду также претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Рубина» Денис Макаров и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
Лучшим тренером назвали Доменико Тедеско («Спартак»), автором самого красивого гола — Николу Влашича («ЦСКА»).
Фото сайт ПРЛ