СМИ: Рязанский нефтезавод возглавил Кирилл Язев
Язев на предприятии руководит его модернизацией.
Рязанский нефтезавод временно возглавил главный инжеренр Кирилл Язев. Об этом пишет «
В сообщении отметили, что Язев на предприятии руководит его модернизацией.
Ранее СМИ сообщили об увольнении гендиректора Алексея Демахина. Также отмечалось, что в Рязань планирует приехать заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Отметим, что нефтезавод неоднократно обвиняли в зловонии в Рязани.