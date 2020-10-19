СМИ: Рязанский нефтезавод возглавил Кирилл Язев

Язев на предприятии руководит его модернизацией.

Рязанский нефтезавод временно возглавил главный инжеренр Кирилл Язев. Об этом пишет « Вечернаяя Рязань » со ссылкой на собственный источник.

В сообщении отметили, что Язев на предприятии руководит его модернизацией.

Ранее СМИ сообщили об увольнении гендиректора Алексея Демахина. Также отмечалось, что в Рязань планирует приехать заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Отметим, что нефтезавод неоднократно обвиняли в зловонии в Рязани.