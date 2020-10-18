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Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей дочерей из окна в Саратове
Соседка отметила, что родители девочек развелись, но отец регулярно навещал детей.

Семья женщины, выбросившей дочерей из окна квартиры в Саратове, была благополучной. Об этом РЕН ТВ сообщила соседка.

По словам собеседницы телеканала, мать неделю была на больничном, за несколько дней до трагедии ездила на машине, и «нормально все было».

Соседка отметила, что родители девочек развелись, но отец регулярно навещал детей.

«У меня в голове не укладывается (поступок матери — прим. ред.), она все время была с девчонками — и в школу провожала, и на тренировки ездила», — добавила женщина, отметив, что ни мать, ни бабушка, ни дедушка детей не пьют спиртного.

По предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу, 18 октября, выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна на четвертом этаже. После этого женщина ранила себя ножом в грудь. Мать и дети попали в больницу. Девочки находятся в стабильно тяжелом состоянии.

На женщину завели уголовное дело.