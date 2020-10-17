В Саратове женщина выбросила дочерей из окна четвертого этажа

После этого женщина ранила себя в грудь.

В Саратове женщина выбросила двух дочерей из окна четвертого этажа. После этого она ранила себя в грудь. Мать и девочек пяти и восьми лет госпитализировали, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, это случай произошел днем в субботу, 17 октября, в доме на Ново-Астраханском шоссе. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух малолетних лиц»). Подозреваемую в больнице охраняют полицейские.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру сообщает , что девочек возле дома заметил прохожий. Он вызвал экстренные службы.

Фото с сайта СУ СКР по Саратовской области