Рязанский спортсмен призвал решить проблему зловония в городе

Рязанец призвал власти отреагировать на проблему «реальными делами».

Рязанский спортсмен, боец ММА Артем Казбанов призвал власти решить проблему зловония в городе. Сообщение он опубликовал в воскресенье, 18 октября, в Instagram .

«Я, Казбанов Артем Олегович, руководитель клуба единоборств АРТА. Отец двоих детей. Помимо меня и моих детей, в нашем клубе единоборств регулярно тренируется порядка сотни детей и еще больше взрослых», — рассказал он о себе.

Он сообщил, что команда тренируется девять лет и за это время через клуб прошли тысячи человек.

«Все эти люди и их дети приходят для того, чтобы укрепить свое здоровье, развить свое тело и дух. У меня вопрос: для чего все это, для чего мы занимаемся спортом, закаляем себя, наших детей, если наш город погрузился в зловонное облако, если у нас забирают самое важное для человеческого организма — чистый воздух», — написал Казбанов.

Он призвал управленцев города отреагировать на проблему «реальными делами».

Напомним, из-за зловония в городе рязанцы вышли на пикет «За чистый воздух».