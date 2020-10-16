В Рязани образовались крупные пробки

Заторы возникли на нескольких улицах.

Вечером в пятницу, 16 октября, в Рязани образовались крупные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались от «Барса на Московском» почти до остановки «Дом художника», улице Есенина от пересечения с улицей Спортивной до улицы Урицкого, на улице Дзержинского, проезде Шабулина, Касимовском шоссе, около гипермаркета «Глобус» и на Южной окружной дороге.

Напомним, в Рязани до 25 декабрая поменялась схема движения общественного транспорта.