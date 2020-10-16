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Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса
Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир».

Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства.

Цена «Авифавира» (ООО «Кромис») за 10 штук в дозировке 200 миллиграмм составит 1 тысячу рублей, за 40 штук — 4 тысячи рублей, 50 штук — 5 тысяч рублей.

«Арепливир» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграмм будет стоить 4 тысячи рублей за 40 штук, 10 тысяч рублей за 100 штук.

«Илсира» (ЗАО «Биокад») 180 мг/мл., 47 531 рублей", — говорится в сообщении.

Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир».