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Федеральный проверяющий ОНФ раскритиковала благоустройство всех городов региона кроме Сасова
Она предложила местным властям участвовать в конкурсе Минстроя.

Федеральный проверяющий ОНФ Светлана Калинина раскритиковала благоустройство всех городов Рязанской области кроме Сасова. Она предложила местным властям участвовать в конкурсе Минстроя на лучшую муниципальную практику и получение дополнительных средств на благоустройство.

По словам Калининой, работа по благоустройству Сасова — это отличный муниципальный опыт организации процесса. Обсуждение проектов благоустройства проходит не где-то в «коридорах власти», а непосредственно на месте, где планируется благоустройство, оценила проверяющая.

«Приглашаются ТОСы, все горожане, объявления и урны для сбора мнения людей находятся в магазинах, в школах. На всех реализованных объектах (спортплощадка ли это, озеро, качели, игровое оборудование) висят таблички с правилами пользования. Результат — довольные горожане», — отметила она.

Глава регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин выделил качество благоустройства дворовых и общественных территорий Сасова, вдумчивый и системный подход местной власти к организации городского пространства.

«В городе проживает не более 25 тысяч человек, но этот малый город произвел неизгладимое впечатление на общественников и представителей Проектной дирекции Минстроя», — заявил он.

В то же время общественники раскритиковали парк «Морской славы» в Рязани, где 3,5 км велодорожки залили бетоном. Другие объекты благоустройства Рязани, Шацка и Касимова понравились общественникам и представителям Минстроя не больше.