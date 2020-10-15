Федеральный проверяющий ОНФ раскритиковала благоустройство парка Морской славы в Канищеве

Светлана Калинина осталась недовольна велодорожками, установкой фонарей и отсутствием взаимодействия между рязанскими ведомствами.

В среду, 14 октября, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина провела проверку благоустройства парка Морской славы в Канищеве.

Калинина раскритиковала велодорожки, установку фонарей и отсутствие взаимодействия между рязанскими ведомствами.

«Почему министерство спорта не помогало с проектом по созданию велодорожек? Сотрудник ЖКХ не может понимать все требования к велодорожке. Почему-то только управления ЖКХ и строительства должны отвечать за реализацию проектов, а остальные ведомства как бы ни при чем», — сказала Светлана Калинина.

Также она отметила, что велодорожки опасны не только для здоровья, но даже для жизни.

«Само бетонное покрытие — это скользкая основа. У велосипедов же резиновые колеса и любая дождливая или морозная погода приведет к травмам. Бетонное покрытие на велодорожках вообще не предусматривается. Это должно быть либо гаревое покрытие, либо резиновое. Или брусчатка без швов, которая дает правильное сцепление с дорогой», — подчеркнула Калинина.

Федеральный проверяющий обратила внимание на овраг и высказала мнение, что в этом месте должно быть ограждение, которое может минимизировать последствия падения и исключить смертельный исход.

По поводу фонарей Калинина сказала, что их поставили слишком близко друг к другу вместо того, чтобы расположить по всему парку.

После проверки член Центрального штаба ОНФ предложила организовать публичные слушания с рязанцами по вопросу благоустройства парка Морской славы и учесть все пожелания местных жителей.