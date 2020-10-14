Валентина Матвиенко поздравила депутатов облдумы VII созыва с началом работы

Первое заседание состоялось во вторник, 13 октября.

Рязанская областная Дума VII созыва начала свою работу. Первое заседание состоялось во вторник, 13 октября.

Депутатов поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она направила в адрес депутатского корпуса приветственную телеграмму, которая была зачитана на заседании. В ней, в частности, говорится:

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Рязанской областной Думы и началом работы законодательного (представительного) органа государственной власти нового созыва. Надеюсь, что вы приложите все свои знания и опыт для эффективного законодательного обеспечения социально-экономического развития региона, реализации его потенциала. Уверена, что плодотворное взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Рязанской областной Думы будет и в дальнейшем направлено на укрепление Российской государственности. Желаю вам благополучия и успехов в законодательной деятельности».

Напомним, председателем рязанской облдумы стал Аркадий Фомин.