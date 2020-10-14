Валентина Матвиенко поздравила депутатов облдумы VII созыва с началом работы

Рязанская областная Дума VII созыва начала свою работу. Первое заседание состоялось во вторник, 13 октября.
Депутатов поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она направила в адрес депутатского корпуса приветственную телеграмму, которая была зачитана на заседании. В ней, в частности, говорится:
«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Рязанской областной Думы и началом работы законодательного (представительного) органа государственной власти нового созыва. Надеюсь, что вы приложите все свои знания и опыт для эффективного законодательного обеспечения социально-экономического развития региона, реализации его потенциала. Уверена, что плодотворное взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Рязанской областной Думы будет и в дальнейшем направлено на укрепление Российской государственности. Желаю вам благополучия и успехов в законодательной деятельности».
Напомним, председателем рязанской облдумы стал Аркадий Фомин.