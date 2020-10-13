Председателем рязанской облдумы стал Аркадий Фомин

Напомним, Фомин в третий раз избирается спикером регионального парламента.

Председателем рязанской облдумы вновь стал Аркадий Фомин. Такое решение приняли во вторник, 13 октября, на первом заседании парламента седьмого созыва.

За кандидатуру Фомина («Единая Россия») проголосовали 32 депутата, 5 против. Еще один воздержался. Также на пост претендовали Григорий Парсентьев («За правду») и Никита Усачев (ЛДПР).

Напомним, Фомин в третий раз избирается спикером регионального парламента.