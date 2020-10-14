В четверг из-за опиловки деревьев отключат свет на четырех улицах

Ранее в мэрии рассказали об отключении света на восьми улицах.

В четверг, 15 октября, из-за опиловки деревьев отключат еще свет на четырех улицах Рязани. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

улица 1 Мая, дома с №1 по №77;

улица Советская, дома с №44а по №60, №61, №61 В, №61г, №61д, №61и, №61 корпус 12, №62, №62а, №63а;

улица Колхозная, дом №53а;

улица Сенной переулок, дома с №1 по №8, №10, №12.

Ранее в мэрии рассказали об отключении света на восьми улицах.