В четверг в Рязани массово отключат свет в домах
Света не будет с 9:30 до 16:30.
В четверг, 15 октября, в Рязани массово отключат свет в домах, сообщил
С 9:30 до 16:30 отключат электроэнергию по следующим адресам:
- улица Попова, дома 8, 8-а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
- улица 1-я Механизаторов, дома 23-а, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44;
- улица 2-я Механизаторов, дома с 18 по 40 (четная сторона); 35 по 53 (нечетная сторона);
- улица Луговая, дома 29, 31, 33, с 44 по 62 (четная сторона);
- улица проезд Ушинского, дома 1, с 3 по 12, 14, 16, 18;
- улица Полиграфистов, дома 1, 2, 3, 6;
- улица Ушинского, дома с 1 по 15;
- улица Тепличная, дом 25.