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В четверг в Рязани массово отключат свет в домах
Света не будет с 9:30 до 16:30.

В четверг, 15 октября, в Рязани массово отключат свет в домах, сообщил сайт мэрии.

С 9:30 до 16:30 отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица Попова, дома 8, 8-а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  • улица 1-я Механизаторов, дома 23-а, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44;
  • улица 2-я Механизаторов, дома с 18 по 40 (четная сторона); 35 по 53 (нечетная сторона);
  • улица Луговая, дома 29, 31, 33, с 44 по 62 (четная сторона);
  • улица проезд Ушинского, дома 1, с 3 по 12, 14, 16, 18;
  • улица Полиграфистов, дома 1, 2, 3, 6;
  • улица Ушинского, дома с 1 по 15;
  • улица Тепличная, дом 25.