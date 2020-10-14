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Суд отказался изменять приговор отцу-наркоману, по вине которого погибли трое детей
Осужденный и его жена, признанная потерпевшей, просили изменить наказание.

Рязанский областной суд отказался изменять приговор отцу-наркоману, по вине которого погибли трое детей. Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В конце октября 2019 года находившийся в состоянии наркотического опьянения житель Шиловского района уснул с зажженной сигаретой на террасе дома, из-за чего начался пожар. Он, его жена и их знакомая смогли выбраться, не получив травм. Две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому был 1 год 7 месяцев, сгорели заживо.

Шиловский райсуд приговорил ранее судимого 34-летнего мужчину к трем с половиной годам колонии общего режима по части 3 статьи 109 УК.

Осужденный и его жена, признанная потерпевшей, в апелляционных жалобах просили снизить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

«Считали, что наркотическое опьянение не повлияло на произошедшее, а также просили дополнительно учесть, как возмещение вреда, причиненного преступлением, принесение извинений потерпевшим», — отметили в прокуратуре.

В областном суде приговор оставили без изменения.