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10:40, 7 февраля 2020 105
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Трое детей в Шиловском районе заживо сгорели из-за отца-наркомана — следствие

Трое детей в Шиловском районе заживо сгорели из-за отца-наркомана — следствие

Следователи завершили уголовное дело по факту пожара в Шиловском районе, где заживо сгорели трое детей, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, ночью 27 октября 2019 года в селе Сановка из-за 33-летнего мужчины, который не потушил сигарету в состоянии наркотического опьянения, загорелся жилой дом. В огне погибли две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому был 1 год 7 месяцев. Обвиняемый, мать детей и их общая знакомая смогли покинуть жилище во время пожара.

Ранее обвиняемого заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, соседи погорельцев рассказывали, что родителей сгоревших детей не раз видели пьяными. Однако полиция проигнорировала жалобы.


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