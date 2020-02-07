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Следователи завершили уголовное дело по факту пожара в Шиловском районе, где
По версии следствия, ночью 27 октября 2019 года в селе Сановка из-за 33-летнего мужчины, который не потушил сигарету в состоянии наркотического опьянения, загорелся жилой дом. В огне погибли две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому был 1 год 7 месяцев. Обвиняемый, мать детей и их общая знакомая смогли покинуть жилище во время пожара.
Ранее обвиняемого заключили под стражу.
Уголовное дело направили в суд.
Напомним, соседи погорельцев
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