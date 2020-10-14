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Минздрав рассказал о состоянии подростка, которому маршрутка переехала ноги
Пострадавшего доставили в травмпункт.

Пресс-служба регионального минздрава рассказала о состоянии подростка, которого маршрутка сбила в центре Рязани.

«Маршрутка по касательной задела подростка, в результате чего он получил рану голени. Мальчика доставили в травмпункт, где ему была оказана амбулаторная помощь», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 октября, примерно в 18:10, у дома №24/42 на улице Ленина 34-летний рязанец на Peugeot Boxer на нерегулируемом переходе сбил 17-летнего горожанина.

Очевидец сообщил, что маршрутка проехала по ногам подростка.