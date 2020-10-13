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Очевидец: водитель рязанской маршрутки проехал по ногам подростка
ДТП произошло возле остановки «Цирк» на пешеходном переходе.

Водитель маршрутки проехал по ногам подростка в центре Рязани, сообщила РЗН. инфо Татьяна Майер.

По словам очевидца, ДТП произошло возле остановки «Цирк» на пешеходном переходе.

«Машина стояла передним правым колесом на его коленях. Пешеход сильно кричал от боли. Маршрутка пыталась съехать с ног, но сделала только хуже, потоптавшись на ногах», — прокомментировала горожанка.

Официальной информации о произошедшем нет.