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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое
С 5 октября по 11 октября потушили 26 пожаров.

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С 5 октября по 11 октября потушили 26 пожаров и 200 загораний травы и мусора.

Также зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром на территории Скопинского района.

В результате огонь уничтожил и повредил 33 здания и три машины.

7 октября во время пожара на улице Сельских строителей спасли пять человек, в том числе ребенка, 25 человек эвакуировали.

5 октября во время пожара в Касимове погиб мужчина 1958 года рождения.

6 октября во время пожара в деревне Мотвеевское Сасовского района погиб мужчина 1972 года рождения.