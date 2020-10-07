Опубликованы фото горящей рязанской многоэтажки

25 жильцов эвакуировали, 5 человек спасли.

Региональное ГУ МЧС опубликовало фото с пожара, который произошел в Рязани вечером 6 октября. В 20:14 поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажке на улице Сельских Строителей, на вызов выехали шесть расчетов.

Площадь пожара составила 12 кв м. 25 жильцов эвакуировали, 5 человек спасли.

«В результате своевременного прибытия огонь удалось ликвидировать и другие квартиры не пострадали», — говорится в сообщении.