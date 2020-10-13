Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым

18-летний молодой человек покончил с собой.

Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым, пишет РИА Новости со ссылкой на следком России.

18-летний молодой человек покончил с собой. Тело нашли рядом с местом ЧП.

Напомним, число погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области выросло до четырех. Еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.

По версии следствия, днем в понедельник, 12 октября, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный мужчина выстрелил в местных жителей на остановке.

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. Перед расстрелом он убил свою бабушку.

Возбуждено уголовное дело.