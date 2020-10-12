Подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области убил свою бабушку
Подозреваемым оказался 18-летний местный житель.
Подозреваемым в расстреле людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель, перед преступлением он застрелил свою бабушку. Об этом пишет
Напомним, в поселке Большеорловский в Нижегородской области неизвестный обстрелял остановку общественного транспорта.
По последним данным, стрелявший после инцидента скрылся в лесу. Известно, что на вид молодому человеку около 18 лет.
При происшествии погибли три человека, еще трое получили ранения.
Стрелявшего разыскивают. СК возбудил дело из-за убийства.
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