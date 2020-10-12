Подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области убил свою бабушку

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель.

Подозреваемым в расстреле людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель, перед преступлением он застрелил свою бабушку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в поселке Большеорловский в Нижегородской области неизвестный обстрелял остановку общественного транспорта.

По последним данным, стрелявший после инцидента скрылся в лесу. Известно, что на вид молодому человеку около 18 лет.

При происшествии погибли три человека, еще трое получили ранения.

Стрелявшего разыскивают. СК возбудил дело из-за убийства.