Выросло число погибших при стрельбе под Нижним Новгородом

Трое из пяти пострадавших госпитализированы.

Число погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области выросло до четырех. Еще пять человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Трое из пяти пострадавших госпитализированы.

По версии следствия, днем в понедельник, 12 октября, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный мужчина выстрелил в местных жителей на остановке.

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. Перед расстрелом он убил свою бабушку.

«Стрелка» разыскивают. Возбуждено уголовное дело.