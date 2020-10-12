Ущерб от взрывов на рязанской военной базе оценят шесть комиссий

Известно, что пожар и взрывы повредили 430 строений.

Ущерб, причиненный взрывами на военной базе в Скопинском районе, оценят шесть межведомственных комиссий. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Известно, что пожар и взрывы повредили 430 строений, в том числе многоквартирные и частные дома, объекты социальной сферы. В зданиях выбиты деревянные окна, разбиты стеклопакеты и рамы ПВХ, частично повреждены крыши, трещины на стенах, обрушения штукатурки и подшивных потолков. Сумма ущерба устанавливается.

Также уточняется количество сгоревших машин, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы.

Продолжают работать два пункта временного размещения, в них находятся 44 взрослых и 2 ребенка. Они обеспечены четырехразовым питанием, средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническими и постельными принадлежностями.

Кроме того, пострадавшим скопинцам положены выплаты.