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Рязанскую ОКБ возглавил Андрей Карпунин
Ранее он занимал должность руководителя травмцентра первого уровня ОКБ.

Рязанскую ОКБ возглавит Андрей Карпунин. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе больницы.

Ранее он занимал должность руководителя травмцентра первого уровня ОКБ, а также возглавлял COVID-госпиталь больницы.

Напомним, предыдущий главврач Дмитрий Хубезов покинул больницу ради работы в облдуме.

Справка

Андрею Карпунину 42 года. В 2000 году окончил Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Работал в годы учебы медбратом, врачом скорой помощи. Имеет опыт работы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С 2003 года — врач-невролог ОКБ, анестезиолог-ревниматолог, далее заведующий отделением ОРИТ для больных с политравмой, в 2017 году возглавил травмцентр 1 уровня и Территориальный центр медицины катастроф.

Женат, воспитывает двух детей.