Хубезов покинул пост главврача ОКБ
Он уходит работать в облдуму.
Дмитрий Хубезов покинул пост главного врача ОКБ и уходит работать в облдуму. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».
«Нашу больницу оставляю с легким сердцем. Сейчас это современная клиника с хорошим пациентским сервисом, высоким уровнем оказания медицинской помощи и квалифицированными сотрудниками», — написал Хубезов.
Он добавил, что вся его жизнь связана с работой в ОКБ, больница «останется в его сердце».
«На новой работе ждут новые задачи. Обещаю вложить весь свой опыт и знания в работу над законодательными инициативами», — отметил Хубезов.
Больницу возглавит Андрей Карпунин.