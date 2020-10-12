Хубезов покинул пост главврача ОКБ

Он уходит работать в облдуму.

Дмитрий Хубезов покинул пост главного врача ОКБ и уходит работать в облдуму. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Нашу больницу оставляю с легким сердцем. Сейчас это современная клиника с хорошим пациентским сервисом, высоким уровнем оказания медицинской помощи и квалифицированными сотрудниками», — написал Хубезов.

Он добавил, что вся его жизнь связана с работой в ОКБ, больница «останется в его сердце».

«На новой работе ждут новые задачи. Обещаю вложить весь свой опыт и знания в работу над законодательными инициативами», — отметил Хубезов.

Больницу возглавит Андрей Карпунин.