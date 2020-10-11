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Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на Москву
По его словам, растет число заболевших и умерших с диагнозом COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на столицу. Об этом он заявил эфире «России-1».

Собянин заявил, что больницы «все больше и больше заполняются» и увеличивается число очень тяжелых больных, а также растет смертность.

«Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что власти будут контролировать перевод сотрудников на «удаленку».