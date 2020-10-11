Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на Москву
По его словам, растет число заболевших и умерших с диагнозом COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на столицу. Об этом он заявил эфире «
Собянин заявил, что больницы «все больше и больше заполняются» и увеличивается число очень тяжелых больных, а также растет смертность.
«Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал мэр.
Ранее Собянин заявил, что власти будут контролировать перевод сотрудников на «удаленку».