Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на Москву

По его словам, растет число заболевших и умерших с диагнозом COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о «наступлении пандемии» на столицу. Об этом он заявил эфире « России-1 ».

Собянин заявил, что больницы «все больше и больше заполняются» и увеличивается число очень тяжелых больных, а также растет смертность.

«Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что власти будут контролировать перевод сотрудников на «удаленку».