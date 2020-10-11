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Собянин назвал способ избежать жестких ограничений
Мэр Москвы добавил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется через несколько месяцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут контролировать перевод сотрудников на «удаленку». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», передает РИА Новости.

«К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал Собянин.

Он добавил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется через несколько месяцев и отметил, что «надо пройти эту историю без потерь». По его словам, существует постоянный риск, что рядом есть человек, который может болеть коронавирусом, не подозревая об этом.

Собянин подчеркнул, что власти не будут останавливать инвестиционные программы развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов и вагонов метро.