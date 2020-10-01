В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19

Среди заболевших есть дети.

В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

По данным на 18:00, в больницах находятся 222 заразившихся коронавирусом, накануне их было 218. Среди пациентов трое детей (30 сентября было двое).

Состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 155 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ.