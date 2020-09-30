В рязанских больницах выросло число пациентов с COVID-19

Среди пациентов есть дети.

В рязанских больницах выросло число пациентов с COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на среду, 30 сентября, в медучреждениях находятся 218 больных коронавирусом. Накануне их было 205.

Состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 153 пациентов — средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что в больницах лечат двоих детей с COVID-19.