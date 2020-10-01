В Рязани ищут очевидцев аварии с четырьмя погибшими
Жертвами аварии стали двое взрослых и двое детей.
В Рязани ищут очевидцев аварии с четырьмя погибшими. ДТП произошло 26 сентября примерно в 14:10 на 286 километре дороги Тула-Михайлов-Рязань.
При столкновении Kia Rio и Chevrolet Aveo погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы.
Сестра погибших в ДТП девочек просит очевидцев позвонить по телефонам:
Ранее полиция рассказывала подробности смертельного ДТП.