В России продлили программу туристического кешбэка

Правила программы изменились.

В России продлили программу туристического кешбэка 10 января 2021 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позже.

По новым условиям минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, минимальной стоимости путевки больше нет (ранее она составляла 25 тысяч рублей).

Максимальный возврат — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей). Тур по-прежнему нужно оплачивать картой «Мир». Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.