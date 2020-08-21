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В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч
Россияне могут выбрать поездку в любой из регионов.

В пятницу, 21 августа, в России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей. Она продлится до 28 августа, сообщила пресс-служба Ростуризма.

Россияне могут выбрать поездку в любой из регионов. С 1 октября доступны туры в Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградскую область (приобрести их надо также с 21 по 28 августа).

Пять тысяч вернется за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — за туры от 50 до 75 тысяч, а 15 тысяч — за программы ценой от 75 тысяч.

Тур должен длиться от пяти дней (четырех ночей), оплачивать его следует картой «Мир». Предложения представлены на сайте мирпутешествий.рф.

Выплаты начислят автоматически в срок до пяти дней. При отмене путешествия компенсацию придется вернуть.